花蓮運動舒包 長輩背著上學趣

2019年01月24日 04:11 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣高齡人口多，縣長徐榛蔚要求跨局處整合長者多元照顧體系，23日推出花蓮首創的「運動舒包」，讓阿公阿嬤可以「背著上學趣」，全力打造花蓮成老大人的友善樂園。

昨天上午在花蓮縣衛生局長朱家祥引領下，一群長者手舞足蹈快樂進入縣府大禮堂，為整合多元照顧福利體系揭開歡愉序幕，接著，由指導員羅政葦示範運動舒包健康操，最後副縣長蔡運煌以老校長之姿，張貼社福據點看板，現場滿溢歡笑聲。

衛生局與慈濟醫院研發的運動舒包模組，內有彈力帶、復健棍、沙包和球，能增強握力、坐站力、行走能力。運動舒包健康操的特色是動作簡單、容易做、可搭配多種音樂進行，可在居家附近的社區關懷據點操練。

徐榛蔚指出，縣內65歲以上長者每年約以3000人速度增加，老大人的照顧一個都不能少，社區關懷據點、加值巷弄長照站、福氣站、文化健康站、失智服務據點、伯公照顧站、賽普照顧站、長青大學、樂齡中心等244處是銀髮族重要活動空間，據點主責局處首長也扮演校長角色，鼓勵長者重溫「背舒包上學趣」。

徐榛蔚表示，長者行動最重要的就是防跌、防撞，因而肌耐力一定要強化，婦幼與老大人一旦安穩生活，青年才能放心創業、打拚、圓夢。

(中國時報)