減空汙 3瀝青廠改燒天然氣
新北市府為減少空氣汙染，去年1月宣示燃煤鍋爐將在2年內全數退場，環保局也提出最高50萬元的獎勵，長期被三鶯地區民眾視為是空汙來源的鶯歌阿四坑等3家瀝青廠，已向環保局申請經費，將燃料由重油改天然氣，預計可減少降低粒狀物、硫氧化物及氮氧化物的排放，提升空氣品質。
前市長朱立倫去年1月間宣示，未來將不再核發新設生煤使用許可，燃煤鍋爐也將在2年內全數退場，為此環保局針對提出獎勵吸引業者更換廠區設備。
環保局指出，依據燃煤鍋爐效能驗證檢測結果，燃煤鍋爐所排放空氣汙染物，經防制設備有效處理後，粒狀物排放仍為燃氣鍋爐的15倍，硫氧化物與氮氧化物則分別為10倍與3倍。
為吸引業者提前汰換燃煤鍋爐，環保局也針對轄內領有生煤使用許可證之業者，補助將燃煤鍋爐汰換成燃氣，最高可獲設備補助金50萬元。環保局也證實，被視為是三鶯地區空汙來源的鶯歌阿四坑3家瀝青廠，均已向環保局申請並獲得50萬元補助，目前正在施作天然氣管線作業。
環保局簡任技正孫忠偉表示，鶯歌這3家瀝青廠原本採用重油為燃料，未來採用天然氣取代重油，將會有效降低粒狀物、硫氧化物及氮氧化物的排放；在起停爐時，也能降低燃油產生之黑煙及異味。
新北市議員蘇泓欽表示，鶯歌瀝青廠一向被視為是在地空汙來源，環保局補助業者汰換設備降低汙染做法值得肯定。
(中國時報)
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