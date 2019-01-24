弱勢生獲得希望 盼服務偏鄉

2019年01月24日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市第12屆希望工程獎助學金23日在市府頒發，共有8名學生獲獎，其中台灣師範大學音樂系4年級的簡翊安為了獎學金貼補家用，一直努力讀書，未來希望能到偏鄉，和孩子分享音樂的美好。

教育局長高安邦表示，希望工程獎助學金為了照顧經濟環境弱勢的學生，希望提供他們資源，今年大專院校組4位、高中職組4位獲獎，其中大專生1年可領取最高12萬元、高中生可以領取最高8萬元，是各縣市政府中，設立最高額的獎學金。

第4年獲得獎助金的簡翊安，和爸爸、2名弟弟、重病的爺爺奶奶一起生活。父親原本從事臨時工，現在則是停車場收費員。她說，就讀武陵高中時父親一度失業，當時全家失去經濟來源，壓力相當大，告訴自己要更努力讀書，獲取獎學金貼補家用。簡翊安說，自己從小受到許多人的幫助，未來想到偏鄉擔任老師，和孩子分享音樂，也能學習愛人。

另名就讀輔仁大學社工系的張嘉玲，10歲時父親意外過世，也因為父母工作原因，1歲開始就由姑姑照顧，但姑姑7年前罹患癌症，收入僅靠中低收老人生活津貼維持，希望透過獎助學金減輕姑姑壓力。張嘉玲說，從小受到大家幫忙，未來可以擔任專業社工師，為社會貢獻自己最大心力。

(中國時報)