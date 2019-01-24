弱勢生獲得希望 盼服務偏鄉
桃園市第12屆希望工程獎助學金23日在市府頒發，共有8名學生獲獎，其中台灣師範大學音樂系4年級的簡翊安為了獎學金貼補家用，一直努力讀書，未來希望能到偏鄉，和孩子分享音樂的美好。
教育局長高安邦表示，希望工程獎助學金為了照顧經濟環境弱勢的學生，希望提供他們資源，今年大專院校組4位、高中職組4位獲獎，其中大專生1年可領取最高12萬元、高中生可以領取最高8萬元，是各縣市政府中，設立最高額的獎學金。
第4年獲得獎助金的簡翊安，和爸爸、2名弟弟、重病的爺爺奶奶一起生活。父親原本從事臨時工，現在則是停車場收費員。她說，就讀武陵高中時父親一度失業，當時全家失去經濟來源，壓力相當大，告訴自己要更努力讀書，獲取獎學金貼補家用。簡翊安說，自己從小受到許多人的幫助，未來想到偏鄉擔任老師，和孩子分享音樂，也能學習愛人。
另名就讀輔仁大學社工系的張嘉玲，10歲時父親意外過世，也因為父母工作原因，1歲開始就由姑姑照顧，但姑姑7年前罹患癌症，收入僅靠中低收老人生活津貼維持，希望透過獎助學金減輕姑姑壓力。張嘉玲說，從小受到大家幫忙，未來可以擔任專業社工師，為社會貢獻自己最大心力。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。