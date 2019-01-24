科博館文化局 迎豬年活動多

2019年01月24日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

迎接豬年到來，國立自然科學博物館即日起推出「豬事大吉」展，不但介紹豬的神話、甲骨文中豬字的意涵等，也因應社會局勢、講述非洲豬瘟的影響，吸引許多民眾參觀。台中市文化局春節期間在4大中心舉辦「傳統藝術節」，40組表演團隊陪民眾開心過年。

走進「豬事大吉」展出，亮紅色展場呈現過年的喜氣。策展人楊中信表示，展區前半段透過有趣的互動玩具，告訴民眾東、西方對於豬的故事有哪些；包括三隻小豬、豬八戒、賽神豬等都在這裡看得見，讓「豬」的意象更生活化。

台中市文化局迎接豬年，也在2月7至10日，分別於葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心及大墩文化中心舉辦「2019台中市傳統藝術節」；除有舞龍舞獅、掌中劇等表演，還將舉辦市集、闖關遊戲等，邀民眾同樂。

文化局指出，屯區藝文中心以「屯豚好運來」為主軸，將有掌中劇、戰鼓團演出；葫蘆墩文化中心推出「傳藝禧春」，邀李棠華特技、小青蛙劇團、鞋子兒童實驗劇團演出；港區藝術中心的「吉諸花開祥如意」則有身聲劇場、蝶舞舞團等；大墩文化中心的「春到傳藝迎豬來」請到樂團接力表演。

(中國時報)