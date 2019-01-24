天鵝湖公園辦法會 揮別不平靜

2019年01月24日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市新營區遊憩景點天鵝湖近年落水事件頻傳，顯得不平靜，新營區公所23日上午首度在湖畔舉辦法會，並由市長黃偉哲帶領主祭，祈求一切平安，未來升級休憩設施後，希望能結合鹽水的燈節、蜂炮，帶動大新營區人潮。

天鵝湖公園位於新營區埤寮里，是以「埤寮埤」為中心所形成的公園，過去當地有將埤寮埤、新營市區、太子宮、鐵線橋一帶的風水視為「天鵝穴」，而埤寮埤正位於天鵝眼的位置，因此後來改稱天鵝湖。

天鵝湖公園經過多次修建後，增加步道等設施，也曾計畫發展水域活動，市長黃偉哲說，天鵝湖地理位置不錯，未來將再強化休憩設施，包括延長噴水池噴水時間及頻率、加裝夜間採光投射照明、門面綠美化等，並與南瀛綠都心花海及太子宮新春燈籠相輝映，成為在地民眾及遊客走春的好去處。

市長黃偉哲昨日率區長魏文貴及公所主管、里長一同參與祈福法會，在法師祝禱下祈求一切平安，未來則希望吸引遊客日遊新營、夜賞月津，新春期間來感受大新營區多樣魅力。

(中國時報)