屏東巧克力 奪金牌躍國際
屏東巧克力近年來打出名號，愈來愈多業者參加國際比賽獲得佳績。2018年世界巧克力大賽傳來好消息，內埔鄉業者曾志元奪得4金，東港福灣莊園奪得2金5銀2銅，成績優異，縣府農業處長黃國榮也前往致贈匾額，希望繼續為屏東巧克力努力。
曾志元原本從事昆蟲生態研究，看到故鄉可可的發展性，3年前報名參加縣府舉辦的可可培訓班。剛開始不斷碰壁，還曾打算收攤不做，不過後來他將飼養昆蟲養土時對真菌、溫度、溼度的控制經驗運用在可可發酵上，竟突破技術，大幅提升巧克力口感及風味。
這次比賽他拿下4項世界第一，曾志元說，屏東全年溫差不大，有地理上優勢，近10年來已培育出深厚的可可軟實力。他製作巧克力完全採用屏東可可豆，從產地到製成完全一條龍，和義大利、比利時、瑞士等多以進口可可豆加工不同。
東港福灣莊園許華仁是台灣首位國際巧克力品鑑師，他所創辦的「福灣巧克力」在國際間屢創佳績，擅長在巧克力中融合台灣在地特色食材，如鐵觀音、碳焙烏龍茶、台灣馬告等，這次世界大賽獲得2金5銀2銅智績。
縣府表示，縣府自2014年起邀請國內外專家，協助屏東可可產業從一級種植，逐步提升並整合為六級化產業模式。這幾年業者參與國際賽事屢奪佳績，讓「屏東巧克力」名聲逐漸揚名國際。
(中國時報)
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