新北電競冬令營 學員收穫滿滿

2019年01月24日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

位於三重區的新北電競基地今年寒假首度舉辦「英雄聯盟冬令營」，22起為期2天的營隊活動，邀請到知名實況主丁特、主播KH現身，分享從業經驗並帶領學員實戰體驗，英雄聯盟傳奇人物西門夜說、小夜夜也到場指導遊戲技巧及說明職業選手培訓歷程，讓學員直呼「收穫滿滿」！

根據研究報告，全球電競產值將於2020年達到14.88億美元，2015至2020年的年複合成長率高達35.6％。副市長吳明機昨出席英雄聯盟冬令營活動表示，電競發展潛力不容小覷，電競產業人才需求也將更迫切。

吳明機指出，新北市去年領先全國設置新北電競基地，除培育電競選手，也擴及到主播製播、賽評、遊戲設計、賽事企劃及程式設計人員等，積極開辦各類實務課程，此次鎖定國中在學生辦理冬令營，除協助學員及早了解產業實況及相關職業職涯發展，也希望透過營隊活動，推廣正向電競文化。

新北市經發局表示，此次冬令營隊共招募30位國中生參加，未來也將規畫與台灣電競協會、宏碁公司及ahq電子競技俱樂部合作，目標培育更多電競產業人才，讓新北成為全台電競人才培育的重要引擎。

(中國時報)