哥哥分發同警所 弟弟變學長

2019年01月24日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

出身南投市的柯侑廷、柯侑承兄弟檔先後進入警界服務，哥哥柯侑庭2周前分發到新竹縣，恰好與在寶山分駐所工作3年多的弟弟柯侑承同所，雖然柯侑廷年長6歲，不過柯侑承實務經驗較豐富，兄弟倆同班巡邏、值勤，成為當地少見的「兄弟警察」。

24歲的柯侑承台灣警察專科學校32期畢業，高中時受家族長輩擔任警察，以及渴望穩定工作，因此報考警專，畢業後分發到新竹縣寶山分駐所服務，至今已有3年多經驗。

柯侑廷則有9年軍職經驗，受弟弟影響，花兩年時間考警察特考，前年順利上榜，2周前分發，很巧的與弟弟在同一個分駐所。柯侑廷說，在準備考試之前，已經從弟弟口中知道警察工作的多元及豐富性，他認為警察與軍職領域不同，還需要多學習。

柯侑承說，警察工作相當有挑戰性，他曾遇到闖紅燈民眾，在監視器畫面證據明確下，仍否認闖紅燈，讓他印象深刻。兄弟一同工作2周多，一起巡邏、處理車禍，柯侑廷說，弟弟變成「前輩」，反而是諮詢最好的顧問。

寶山分駐所長洪紹祐說，目前所內除了正副主管外，共有8名年輕員警，年齡在20至31歲間，十分有活力。新竹縣政府警察局竹東分局長謝博賢表示，兄弟能在同一派出所十分難得，期許他們一同為地區的治安積極努力。

(中國時報)