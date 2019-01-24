台中海線就業服務站揭牌

2019年01月24日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市勞工局承接勞動部的海線就業服務機構，成立「沙鹿就業服務站」！市長盧秀燕23日主持揭牌記者會，她除大力宣傳「就業金安薪」方案，並期許沙鹿就業服務站強化地方服務，協助海線民眾順利就業，擁有好待遇及勞動環境，在台中安居樂業。

「今年最重要就是拚經濟、拚經濟、再拚經濟！」盧秀燕表示，要拚經濟，一定要好好照顧人才，市府特別重視勞工就業及相關權益。在地人了解在地需求，民眾無論是找工作、勞資爭議或勞動權益，就業服務站都可以用「在地人，在地心」協助解決。

勞工局長吳威志說，該站除提供就業保險失業認定、就業諮詢與服務外，更結合中央資源，推出「就業金安薪」方案；包括青年穩定就業獎勵金、跨域就業補助金、短期職場適應金等。另有中高齡者再僱用獎助及企業輔導團，提供職務再設計等資源。

勞工局表示，山、海、屯就業服務據點已完成串連，未來更要貫徹盧秀燕提出的「前店、後廠、自由港」政策，於山線設置產創機械經貿中心、海線設立資訊科技經貿中心，強化招商引資能力，發揮大台中展銷經貿實力。

(中國時報)