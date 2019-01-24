兒虐案頻傳 社工師籲勿以暴制暴
兒虐事件頻傳，民眾質疑社政體系到底有沒有發揮功能？繼多個NPO團體發聲批民代直播兒虐案罔顧受虐兒權利，台南市社工師公會也聲援第一線兒保社工，譴責加害者暴力行為，指網友糾眾「以暴制暴」、民代直播不能解決問題，更辜負「台灣最美麗風景是人」稱號。
台南近期接連發生2起兒虐案，造成1名女童死亡、1名男童仍住在加護病房的憾事，台南市社工師公會針對每一發生兒虐案，民眾就群聚施虐者住家、包圍警察局、地檢署等行為，並對施虐者動用私刑，強調此舉非但不能解決事情，以暴制暴只會讓社會更加暴力。
此外，針對近來有議員透過直播與陳情民眾討論虐童案情，並在直播與社會局社工師直接對話，公會認為此舉有爭議，不但涉及案家隱私，也暴露社工師工作的保密原則，更對第一線社工師的打擊，引發全台社工師關注。
台南市社工師公會指出，根據統計，兒童保護案件施虐者是父母者占59.1％，其次為照顧者、親戚、同居者，兒虐事件發生主要仍在家庭，如何落實兒童保護、加強社會教育，建置民眾需要的社會安全網，刻不容緩。
針對直播遭抨擊，市議員林燕祝表示，社工人力不足、人身安全及權益制度問題，確實需要整體調整，這部分由社會局檢討研擬改善之道，但她身為民代關心兒童受虐案件，直播卻被扣上網紅等形容詞，過於牽強，強調當下應先找出原因並有效防範，避免再發生兒虐案才是首要課題，而非轉移受虐問題焦點。
(中國時報)
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