三總澎湖分院 醫療添利器

2019年01月24日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖醫療向前衝，三軍總醫院澎湖分院引進造價3600萬元「GE Optima MR450W高階磁振造影掃描儀」，更精準篩檢全身病症，醫療新利器23日起正式上路，離島澎湖醫療在地化再跨出一大步。

衛福部認證中度級急救責任醫院的三總澎湖分院積極投入離島急重症醫療服務，迄今守護澎湖軍民健康超過一甲子歲月。

軍醫局及三軍總醫院力挺建構與台灣本島醫學中心等級的醫療設備，重金從美國進口全新的高階磁振造影掃描儀，落實預防醫學及精準醫學的早期發現、早期治療。

高階磁振造影掃描儀具有全身各部位檢查3D次毫米高解析等體素的採集技術，一次採集重建任意剖面，整合式高密度線圈，提供多種組合，從頭到腳設置一次即完成；高解析影像提供小病灶更精確診斷，可全身不打藥的MR血管影像，這是目前國內醫學中心的高階機種，澎湖也能就近使用得到。

先進設備對於腦部、乳房、肝臟、神經、血管等疾病都能提供最佳影像品質的檢查，大幅縮短檢查時間，此外70公分大孔徑檢查隧道，提供受檢者舒適掃描環境。

高階磁振造影掃描儀23日正式上工，軍醫局長陳建同、三總總院長蔡健松、三總澎湖分院長張芳維、澎湖縣副縣長許智富等親蒞主持啟用儀式，期許建立澎湖鄉親的就醫信心，實現醫療在地化。

(中國時報)