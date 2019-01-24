折疊桌夾死娃 議員促訂自治條例

2019年01月24日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

基隆一對年輕夫婦，2015年替5個月大兒子購買床護欄，未料兒子卻在翻身時，頭卡在床護欄與床墊間縫隙窒息送醫不治；新北市議員劉美芳表示，許多嬰幼兒產品都未列入標檢局檢驗標準，要求新北市府參考歐、美、日標準立定地方自治條例維護孩童安全。

劉美芳23日偕同基隆受害男嬰母親召開記者會，目前母親與業者的案件仍在訴訟中，但回想當年痛失愛子，陳女泣訴，盼國家徹底落實、執行嬰幼兒產品制定與檢驗。

劉美芳說，2007年標檢局就公布摺疊桌的國家標準，但遲未列入應施檢驗項目，陳小姐兒子案發當年，國外有相關標準，台灣則在此事後才修法制定標準，不過她認為，無論是未制定標準，或者制定標準後未檢驗，「業者反彈」是讓悲劇一再發生的主因。

「中央不做，地方自己做。」新北市議員劉美芳表示，未來會監督新北市政府參考歐盟、美國、日本的標準制訂自治條例，針對在新北市內製造、販售但尚未制定標準的產品，制定標準且落實檢驗，確保該商品符合現在科技可合理期待的安全性，讓每個孩子都能平安長大。

經發局表示，嬰幼兒產品目前已有80項產品納入國家檢驗標準，會持續清查不足的地方向中央反映，並積極與經濟部協調溝通，若取得中央授權，會盡快研擬自治條例。

(中國時報)