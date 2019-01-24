大老闆珍藏 萬國豬博覽會有看頭
中國時報
邱立雅／竹市報導
進益摃丸董事長葉聰敏15年前因感念豬隻帶給全家人豐衣足食的生活，興起了蒐集各式豬隻擺飾品的念頭，在今年農曆年前大方將來自世界各國收藏品公諸於世，舉辦「萬國豬博覽會」，提供愛豬民眾欣賞，其中展出最貴的一對鑲鑽瓷豬要價1萬歐元。
葉聰敏傳承祖父與父親的摃丸事業自創品牌，為了回饋社會並讓外地人認識新竹，成立進益摃丸文化會館、竹塹小學堂，讓更多人了解摃丸不只是好吃的食物，其中更乘載了具有生命力的歷史與文化意涵。
為了感念豬隻帶給葉家世代豐衣足食的生活，葉聰敏從15年前興起了收藏各國豬隻的念頭，葉聰敏笑稱自己常常在出國旅遊時「脫隊」，為的不是美食美景，而是要找藝術精品豬。
這次舉辦萬國豬博覽會，民眾只要學可愛的豬叫聲就能入場參觀，而展覽中的豬隻最昂貴的，就屬一對來自法國的鑲鑽瓷豬，造型生動活潑，讓人印象深刻。
(中國時報)
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