開車恍神撞人 目擊者喊恐怖

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2019年01月24日 04:11 中國時報 張妍溱

台中：何姓食品經銷商23日深夜，開車行經北屯區九龍街口，疑似恍神，衝撞4名路人、4輛機車、2輛汽車，當場造成3人受傷；其中張女、潘女多處骨折，蘇男頭部與全身多處擦傷，車禍現場一片凌亂，民眾報警並加入救援。目擊者說，走在路上都有事太恐怖。

(中國時報)