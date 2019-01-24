一張相片 牽起台美認親情緣
善牧基金會去年接到屏東家扶中心委託，幫一名21歲台灣女孩尋找被出養到國外的手足，這名女孩因家庭因素，2名弟妹先後被出養到美國，她透過屏東家扶想了解手足現況。善牧台南嬰兒之家日前接待一組臨時來訪的美國收養家庭，社工一眼認出該家庭收養男孩正是尋親台女的弟弟，牽起台女認親情緣。
天主教善牧基金會台南嬰兒之家表示，去年接到屏東家扶中心的委託，立即與國外機構聯繫，等待過程中，日前因美國帕斯曼一家造訪，讓尋親有了進展，未來，3姊弟將透過視訊聯繫，在「線上團圓」。
帕斯曼一家住在美國猶他州，育有1名親生女兒，先後在善牧領養3子女，其中，13歲男孩羅斯是尋親台女的弟弟。當年，羅斯被領養後，小他1歲的妹妹也等待出養，帕斯曼太太雖希望2人能在同一個家庭長大，但本身已有4名子女，無力再領養，此事也成為她心中之憾。
不忍骨肉異地分離，帕斯曼太太想辦法向美國收養機構打聽羅斯妹妹消息，然而，機構站在保護隱私立場，無法透露妹妹下落。帕斯曼太太輾轉利用臉書，透過社群媒體力量幫孩子找到妹妹下落。幸運地用照片找到住在阿拉巴馬州收養妹妹的薛納漢家，讓兄妹倆能在異地團圓，直到今日，2家每年都會聚會。
帕斯曼家大女兒因即將上大學，日前全家決定來台灣旅行，因帕斯曼另2名收養子女曾安置善牧台南嬰兒之家，臨時興起「回家」看看。負責接待的謝姓社工乍見羅斯一陣面熟，帕斯曼太太談起在臉書幫羅斯找妹妹的往事，讓社工聯想收養報告提到這對兄妹故事，並附有2人合影，調出照片確認羅斯正是台女弟弟，促成這起美事。
(中國時報)
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