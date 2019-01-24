中市立委缺額補選 27日投票

2019年01月24日 04:11 中國時報 盧金足

台中：第9屆立委台中市第5選舉區（北屯區及北區）缺額補選，將於27日舉行投票，起止時間為上午8時至下午4時。民政局提醒，欲投票人應攜帶國民身分證、印章及投票通知單，前往指定投票所投票。

(中國時報)