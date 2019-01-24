改善克隆氏症 小妹妹長高了

2019年01月24日 04:11 中國時報 吳敏菁

彰化：7歲陳小妹妹，3歲開始反覆腹痛合併食慾差常嘔吐！2年長不到1公分到彰化基督教兒童醫院就診，兒童胃腸肝膽科醫師盧芳延採膠囊內視鏡檢查確診為克隆氏症，施打生物制劑後改善；從去年不到101公分，拔高到110公分，開心「我長高了，我要上小學了！」

(中國時報)