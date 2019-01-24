賴清德終於拋掉務實面具

2019年01月24日 04:11 中國時報 張亞中

賴清德參與獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」致詞時稱，台灣需要新憲法。他提出3個理由：第一、目前的憲法是在中國制定，而非為台灣量身訂做；第二、前總統李登輝帶領7次修憲，創造了新政府體制，但經過20年實施，問題不斷；第三、憲法有中國思想，但台灣人民已有「台灣命運共同體」的意識，這兩種不同思想在台灣矛盾不斷，影響團結進步。

以「台獨務實工作者」自居的賴清德，卸下行政院長後，終於可清楚地表明立場，他的「務實」絕對不只是以「獨台」自居，而是要徹底換一套新內涵。賴心目中的台獨，就是「正名制憲」的台獨。

賴清德說的不錯，李登輝及陳水扁總共7次修憲，把憲法修得亂七八糟，以致「問題不斷」。眾所周知，李登輝推動修憲的目的就是為了摧毀這個從大陸帶來的憲法，為台獨鋪路。因此，他帶頭把原有的憲政結構破壞了，讓少數民意總統成為可能，而總統享有的權力比美國總統還大。經過多次修憲，行政院長成為總統的幕僚長，有責無權，更迭頻繁；國、民兩大政黨修憲通過有利於大黨的選舉制度，讓兩大政黨可以壟斷政治。現在國、民兩黨檯面上的重要人物都是共業者，都是為了個人、政黨私利而不惜毀壞憲政的凶手。

賴清德當然也是其中的共業者。面對他自己所說的「問題不斷」，他的解答方法不是反省、懺悔，而是認為原因在於目前憲法中與「中國」的連結沒有切斷。在他看來，只有切斷與中國連結，「正名制憲」才是解決之道。

賴清德呼籲的「制定新憲法」，就是「正名制憲」的台獨。不知道他是否還記得，2005年陳水扁曾斬釘截鐵地說，「我不能自己騙自己，不能騙別人，我做不到就是做不到，要我的任期內改國號，我做不到，我相信李前總統12年任期也做不到，現在如果換他再做總統，他也做不到。」

陳水扁與李登輝都做不到的事，為何賴清德與辜寬敏認為現在他們就可以做到？答案應該只有兩個。一是賴清德在「欺騙」，他希望能得到深綠基本教義派的支持；另一個就是他「愚昧」，他的知識有限，以致於他真的認為台灣已有了正名制憲的條件，真的認為正在與中國大陸對抗的美國會支持他的「制憲」，以致於他無知地認為，有了新憲法，就能「團結台灣人民」、「在國際上處於不敗之地」、「面對中國的威脅」。

我們的確需要修憲，最好的路徑是回歸憲法應有的權責相符制度，修正充滿私利的設計，而不是利用修憲、制憲來走向台獨。賴清德出席台獨大會的「制新憲」發言，證明了他是個徹頭徹尾的「正名制憲」台獨工作者。

賴清德「台灣需要新憲法」的發言，必然會得到台灣基本教義派的支持，但也會使得美國更不敢把他推在第一線。美國喜歡的是個「融合台獨與獨台為一身的務實者」，而非以「正名制憲」為號召的領導者。賴清德這番話將讓他失去美國的恩寵，但他若能成為蔡英文的副手，還是美國所樂見的。

一組「堅決不支持九二共識」，以「中華民國台灣」獨台為包裝，但又有強烈台獨傾向的總統大選參選人，不正符合美國的利益嗎？但這符合台灣的利益嗎？（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)