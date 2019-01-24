當網路巨擘開始凝視客廳

2019年01月24日 04:11 中國時報 李學文

我一直認為，破壞才是數位匯流發展這麼多年以來創新的不二法門，這也說明在大者恆大的鐵律下，已經「大到很難倒」的數位巨擘，居然還有被顛覆的一天。如果只是做既有、模仿的東西，即便提出再多資源，都很難期待它有什麼不一樣的表現，數位經濟也很難有新的展望。

已無需重提蘋果近期的黯淡無光，即便沒有中美貿易衝擊所造成的影響，蘋果的確已從一個敢於衝撞的熱血青年，演變成為掌握巨大既有利益、無力創新的癡肥中年。

一顆不亮、不再提出有趣的破壞式創新的蘋果，對台灣而言，雖是重創了代工相關業者，但對全世界而言，更代表裹足不前的數位經濟著實讓相關業者憂心不已。全球數位人才濟濟，顯然目前也手足無措，既無法強力守住硬體匯流的經濟地位，又無法「轉進」到以應用與數位內容匯流為主軸的新位階，前後失據，這便是眼下全球數位經濟的窘況。

有一個說新不新、可思考的方向之一，供大家參考。

數位世界，除了創新是硬道理之外，還有另一個顛撲不破、叫作「場域」的真理，無論數位世界如何跨界與匯流，場域與場域之間的界限是永遠存在的。

以破壞及場域的角度來審思數位經濟還有何處可著墨，答案幾乎昭然若揭，那便是「客廳」。客廳一直沒有真正被破壞，而互動則是電視領域很重要的一個破壞切入點，因為一直以來，所有人都認為電視就是lean back（往後靠）的市場。所謂的往後靠，就是只想被動式地接收電視訊息，觀眾並不想與電視有何lean forward（身體往前傾）的互動行為。但這種說法一直無法解釋為何當「觀眾」在玩電視遊戲時，身體都是呈現lean forward的狀態，就算是像OTT TV諸如Netflix所提供的SVOD（訂閱式隨選電視）服務，也是得仰賴收視者與機上盒的許多互動及選擇的。

說到底，是lean back還是lean forward，其實與客廳場域或是電視機載體本身無關，有關的還是內容的設計。無法打破這樣傳統的迷思，想要客廳領域的新數位經濟根本不可能，也正因如此，改變這種大家的認知所提出的創新，才能被稱為破壞式創新。

互動電視不可能嗎？依我過去的經驗，許多業者曾嘗試過，最後證明其不可行的說法，都有些似是而非。舉例，有一位大電信公司高層主管與我分享失敗的案例，我發現該產品整個設計概念十分有趣，但敗在給消費者的使用經驗十分失敗；不良的介面設計、不順暢的視覺反應、美術設計毫不到位、遊戲積分有些bug等，如果就這樣判定互動電視不可為，似乎有些草率。我研究不少業界實際案例，互動電視失敗常有以下原因，有時是A公司有很強團隊，但選錯題目；有時是B公司題目很好，但團隊不對，缺乏跨領域認知，又或者是團隊及題目都對，但一開始設定太高的目標，導致最終失敗。只是以上種種都不足以證明互動電視是不可為的。

數位匯流走到今天的一個情況是，PC市場早已飽合，智慧型手機已然變成傳統產業，以數位服務為經濟重心的物聯網尚需配合5G環境的成熟較能大展身手，而電視看起來卻好像還是一塊一直保持傳統的處女地，賈伯斯在改造電視之前便仙逝，不知是幸還是不幸，至少客廳場域仍是個好的被破壞標的。

為何我要特別在此時提到互動電視，特別是針對台灣這種小市場？放眼全球，客廳內數位影音類的創新應該就是所謂的OTT TV吧，但除了極少數諸如Netflix這樣的業者，以全球為市場，只需要保證源源不絕的優質內容來源及不斷擴增市場，完全無需考量什麼觀眾與內容的高度互動，其他各國，特別是雖以網際網路為內容渠道，市場卻走不出國內的業者，若要真正經營長久的OTT TV產業，都必須走出與Netflix截然不同的路數，因為追劇族出現的結果，遲早會遇見內容缺乏的困境。

已追不上世界匯流的腳步，又難以追求以大市場為根基的物聯網服務市場，此時，不利用台灣既有的AI人才，加緊進入客廳內AIoT電視分流領域，會十分可惜。網路巨擘在2019年將目光漸漸放在客廳，有心人應該已察覺到。

（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)