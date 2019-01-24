轉彎正義的臉有點麻麻的

2019年01月24日 04:11 中國時報 彭蕙仙

資深藝人鄭惠中因不滿去蔣化，日前在一個餐會中掌摑文化部長鄭麗君。此事立刻引發民進黨一致撻伐，包括蔡總統表示，台灣是個民主社會，立場可以不同，但打人就是不對；檢方更以罕見的高效率，在無人提告下，對鄭惠中處以限制住居處分。鄭麗君則表示，個人受辱事小，但民主不容傷害。

在此事件的1天前，前總統馬英九參加當年二七部隊台籍警備隊長黃金島的告別式時，遭到獨派人士丟鞋及比中指抗議，馬英九當場不發一語，快步進入靈堂上香。此事件過後，民進黨無一人對此表示不妥，也沒有人認為會對民主造成傷害，當然檢方更沒有立刻介入調查。鄭麗君挨耳光，台灣彷彿民主蒙塵、日月無光，馬英九被丟鞋則是民主日常、風和日麗。

然而，這兩件事的本質是一樣的，也就是蔡英文所說的，可以有不同的立場，但社會對暴力就是零容忍。可惜的是，長期以來，民進黨人及其支持者對此始終是兩套標準。鄭惠中被譴責、被檢方訊問，民進黨覺得理所當然，那麼，馬英九被K呢？綠營認為他是罪有應得。

事實上，同樣是向總統丟鞋子，丟馬英九，法院全部判決無罪或裁定不罰，但2017年反年改團體在某活動中，試圖阻攔蔡總統車隊並丟鞋，結果遭法院認定違法，每人罰了1000元。儘管金額不大，卻是民眾向總統丟鞋後，第1宗被認定違法的案例。

從蔡英文與馬英九兩人際遇大不同，到檢方火速限制鄭惠中住居，等於台灣司法認證民進黨的政治人物是惹不起的。不知道民進黨對此有什麼感受？在社會上造成這樣的氛圍，真的對民進黨是好事嗎？對這種明顯的不公平，人民還要忍下去嗎？

其實，撇開政治立場，要判斷是非對錯，最基本的原則是「己所不欲，勿施於人」。當然，人非聖賢，總有行為不當的時候，事發之後，鄭惠中坦然認錯，不但公開致歉，且親赴文化部希望當面對鄭麗君表達歉意。很可惜，鄭麗君沒有見她，錯失了一個向社會示範如何進行和解的絕佳機會。鄭麗君以背向一個情感長期受到當權者壓抑的高齡者的冷漠（或者不原諒），明白地表達了她所倡言的「透過轉型正義進行社會和解」，只是虛言。

但當老獨派丟鞋、青年獨派惡意阻擋江宜樺演講時，當事人有哪個像鄭惠中這樣公開道歉？民進黨又何曾有過任何指責？民進黨祕書長羅文嘉說，「我會告訴我的支持者，不要丟他鞋啦！」這就是民進黨的極限─最多叫人別丟，但已經丟了就算了，要認錯、要道歉，門兒都沒有！

和解，從來都應該是強勢者、高位者主動，不可能期望弱勢者、邊緣者寬容。兩鄭相遇，無論是社會資源、心理強度、自身處境，鄭麗君都擁有更多釋放善意的空間。這就是為什麼自2012年底起算，被扔過10次鞋、已成為「被丟鞋達人」的馬英九，從未厲聲指責對方，更不會像鄭麗君一般地公開討拍說，臉有點麻麻的！暴力不對，轉彎正義同樣差勁。（作者為資深媒體人）

(中國時報)