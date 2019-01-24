自走炮的川普 自求多福的年代

2019年01月24日 04:11 中國時報 主筆室

如果歷史是一條長河，日後回顧現在世局，將看出此刻恰是歷史重大變局的起點，美國總統川普扮演了強大的觸媒角色。川普上台後，以其自利的性格、粗糙蠻橫的作風，加上美國超強的大拳頭，二戰後以西方自由主義為信仰的價值主流因而崩解，也動搖了固有的國際秩序。現在，可能正是一個世局重組的混亂起點。

川普極度自我，行事強悍，打著「美國優先」的旗號，只顧鐵票不顧盟友，漸漸把美國搞成了一個放大版的川普，在國際社會肆意衝撞，不斷打破傳統規範底線的同時，也讓長久以來國際秩序的支柱為之侵蝕崩落。近代幾乎找不到另一個美國總統，能在如此短的時間裡讓美國的國家方向、形象與國際關係，有如此跳崖式的變化。

在國家戰略上，他為了擴大美國利益，無視對國際社會的責任，退出氣候協議及TPP，強硬逼迫盟友貿易讓利。而川普眼中的利益，基本上是以金錢作為衡量依據，斤斤計較於美國的實質獲利，對關稅、貿易逆差及軍費分攤緊咬不放，但對美國作為全球最大自由市場，從人才、技術、資本及國際領導地位獲得的隱形利益既無感覺又不珍惜。

這不僅破壞了盟友對美國的信任，也因為他一再突破道德底線，導致相關國家無法再有把握地預測美國的政策。更嚴重的是，二戰後支持西方國家打贏冷戰的自由主義體系，一直以其對民主、自由、人權、包容的信仰，成為舉世信服及追求的價值燈塔，在無數追求民主改革的人權奮鬥者心中點燃火種，美國所代表的開放自由與多元，更是許多人衷心嚮往的美好理想，如今這個標竿的價值，卻遭到其掌舵者的輕視毀棄，維持數十年的自由主義體系，因此面臨價值漂移及自我懷疑的危機。

一個更重大的歷史轉變，是川普開啟了以貿易為主戰場、實則對中國進行強大壓制的新冷戰。他為美國民眾找到了一個容易的洩憤對象──威脅美國地位的獨裁中國，把對貧富不均的民怨，集結成為對中國崛起的忌憚，最後凝聚成為他的鐵票，也成為支持他鐵腕懲罰中國的跨黨派共識。願景遠大的「中國夢」及「一帶一路」，對已經失去自信的美國，宛如扎在背上的一根刺，在川普戰鼓騰騰地煽動下，美中關係走向前所罕見的緊張，美中貿易戰對全球經濟造成的衝擊，已經開始顯現。

川普治國思維顛覆了傳統規範，決策更是粗糙躁進，常常即興、跳躍及意氣，甚至和自己官員唱反調，為世局添加了不確定的變數。幕僚甚至曾偷偷抽走他桌上的文件，免得他簽署做出破壞盟約的事。有能力有氣節的人很難和他共事，以致高層如走馬燈，兩年來最重要的65個職位就換了65%的官員。川普身邊留不住人才，決策圈益形封閉，決策品質更加不穩定。

雖然廣受國際抨擊，但自我感覺永遠極度良好的川普，將「吾道一以貫之」，繼續以他的方式當總統。但他任期的下半場，情況更為艱難，一是期中選舉失利，眾院被民主黨端去，他的政策將遭遇重重阻力。這次美國政府關門，就是因為他和眾院為了墨西哥邊界築牆預算槓上。二是特別檢察官穆勒對「通俄門」的調查步步進逼，他的律師等8位相關人士都已認罪，一旦報告結果對川普不利，就算參院擋下眾院提出的彈劾案，對川普都還是一個重磅政治炸彈。

不過川普的強項就是把鐵票掌得很穩，而且雖然爭議多，卻也因此占盡焦點，這從美國政府關門他的民調反而略升可以看出。加上民主黨缺乏足以和他匹敵的戰將，所以要拚連任還是有贏面的。

中美貿易衝突及北韓非核化問題，都將進入關鍵談判階段，可以想見，面對國內更艱困的政治局勢，力求連任的川普恐怕會更加焦慮，更急於取得成績，會因此為世局帶來什麼樣的變化卻是難說。不確定的川普，不只撕裂了美國內部，動搖了國際秩序及傳統價值，也為世局投下更多不可測的變數。東北亞大致穩定了70年的戰略結構也可能因而瓦解、重組，台灣身處其中，要有危機意識。

(中國時報)