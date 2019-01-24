NCC的歪理
中國時報
主筆室
國家通訊傳播委員會（NCC）針對中天新聞台報導民進黨立委邱議瑩到底說的是「嘸」離開還是「嘜」離開一事予以裁罰，引發爭議。《中國時報》社論指出，NCC裁罰並未提出科學證據，決策品質粗糙，難怪過去經常在行政訴訟中敗訴。這篇社論字字為真，NCC不思檢討，卻發出新聞稿指控社論「意圖影響後續行政訴訟認定」。
這篇新聞稿品質更差，前一篇連「知的權利」都搞錯，傳播理論中「知的權利」專指人民對政府的知情權，NCC卻岳飛打張飛。這篇新聞稿指控影響行政訴訟，更令人搖頭。
老實說，一家民營報紙的社論，何德何能影響行政訴訟，顯然NCC自知裁罰證據不足、理由不周全，預知將在行政訴訟中敗訴，因而先打預防針，再不然就是對司法獨立審判沒有信心。無論哪一個理由，都不是政務官的格局，能不令人對NCC搖頭嘆息嗎？
NCC委員會做出充滿爭議性的決策，面對外界批評，卻只會用新聞稿發表一些理不直、氣不壯的歪理。NCC既然要一意孤行，就應當有勇氣承擔錯誤決策的後果。
我們具體要求NCC委員，若堅持己見，不肯承認並修正錯誤，那就不要躲在幕後，只會指使無辜文官寫作文、發新聞稿，不如展現風骨，站出來面對挑戰。
倒也不必賭吞曲棍球，只要承諾一旦行政訴訟敗訴，願公開道歉並請辭下台。
(中國時報)
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