2019年01月24日 04:11 中國時報 江靜玲

數千年來，從中國的《山海經》、希伯來人的聖經舊約、古希臘史紀到中世紀歐洲文學，對獨角獸均有所著墨與描述，但獨角獸其實是神話傳說中的一種虛構生物。拖延了逾兩年半前景依然混沌不明的英國脫歐，如今看來也越來越像是一則充滿幻想和羅曼蒂克的21世紀初獨角獸神話。

在英國議會就保守黨首相梅伊政府與歐盟達成的脫歐協議投票前，筆者應邀參加了一項私人聚會。這是當年同在英國劍橋大學和牛津大學就讀的一群精英們的年度聚首，從校園到校外，無論政治立場為何或在什麼職務上，近40年來，每年1月上旬他們總是在倫敦的一間私人俱樂部聚會。今年的氣氛卻格外詭異。甫進門，女主人悄悄地說：「希望今晚不會有人打起來。」

這麼文明的一群英國人當然不會動手，在這種老友聚會場合他們甚至不會動口爭論。他們未迴避出席聚會，但在宴會中卻都刻意避開在脫歐立場上相左的老友。身為旁觀者和第三者，無形中也成了彼此傳話的對象。主張硬脫歐的M君看著站在另一端支持英國留歐的H君說，「他一定不想見到我，請代問候」；反硬脫歐的S女士說，「我已告訴M君妻子，她的丈夫跟法西斯主義者是共犯。」剛在議會發表感性談話的L君在我尚未開口前就說：「我們今天不提那個B字。」他指的是「脫歐」（Brexit）。

整晚，脫歐就像一頭在宴會廳中的大象，但大家假裝牠不存在，遑論這些人中有必須對2016年夏天英國脫歐那場公投負起直接責任者──他們過度自信打開潘朵拉的盒子，卻未善盡守門員的角色與職責。這正是令人覺得感傷的地方。至於那些還堅持做著大英帝國光榮獨立、重振日不落國雄風者，則讓人感到不可置信的可憐。

梅伊政府與歐盟達成的脫歐協議草案在議會中慘遭百年未見的滑鐵盧後，在跨政黨協商談不攏的前提下，本周提出的政府脫歐B計畫與先前遭否決的協議內容幾乎一致。重申不放棄無協議脫歐、不舉行二次公投、不延長英國3月29日脫歐期限三大前提下，曾是牛津大學辯論校隊高手的梅伊信誓旦旦指稱，將在爭議最大的英屬北愛和愛爾蘭的「邊境保障」問題上與歐盟極力研商。

英國政府似乎以為在與歐盟達成某種貿易協議後，就可以神奇消解愛爾蘭邊境問題。這真是一場令人驚訝的政治大騙局。試想英國如何可在離開歐盟、離開關稅同盟、不放棄北愛、什麼都要的情況下與歐盟達成協議？歐盟不會讓英國如此予取予求。梅伊和英國西敏寺議會的那些政客們必定都知道，所謂邊境保障，只有在英國和北愛都一起戴上歐盟加諸的緊箍圈後才會是暫時性的。但每個人似乎都覺得指出這個事實在太殘忍了。

沒有南北愛邊境保障只是英國在這場世紀政治大戲中一項不切實的意願，認為英國可以因應無交易硬脫歐更是最危險的幻想。實際上，無論從地理、歷史、經濟和政治上觀察，英國脫歐本身就像是一隻大獨角獸──一個無法成就的浪漫幻想。

如今，把英國拉回現實的方式之一是重返始點，舉行第二次公投。但執政保守黨和在野工黨都擔心因此造成黨內分裂，失去或無法取得執政權，不敢面對二次公投。一個國家有一個偏執己見的政黨領袖，已經夠糟了。不幸，英國現在卻有兩個，工黨黨魁柯賓跟梅伊一樣固執且目光如豆，都沒有把國家利益置於政黨之先的勇氣。

英國主演的這場戲，讓歐盟陪演，世界跟著搭上動盪顛簸的過山車，距離英國脫歐期限僅有60餘天，下周二英國議會對未來行動的投票是關鍵，也可能是另個起點。

(中國時報)