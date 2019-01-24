小心抓假新聞錦衣衛來了

2019年01月24日 04:11 中國時報 賴祥蔚

報載政府為了因應2020年總統大選，已投入50名左右的警力，組成「假訊息專責查緝小組」，重點之一是偵查對於政府不利的假新聞。

有人的社會就有假新聞，假新聞從古至今，再到未來，絕對會一直存在。要根本消除假新聞，本身就是個錯誤的想像。假新聞確實會造成困擾，有的很嚴重，有的很好笑。嚴重的假新聞，當事人可以報案，檢警單位本來也可依法偵辦。至於好笑的假新聞，根本沒什麼實質損害，可以一笑置之。

台灣的法律制度本來就可以處理各種假新聞，現在政府大張旗鼓成立查緝小組，宣示的意義當然非常強烈，不過也有兩個可能的後遺症：一是讓人擔心這會變相成為執政黨的工具，造成對言論自由與新聞自由的打壓。二是這個小組以後可能會忙不完。以前各政府機構針對假新聞，要自行設法收集證據並且提出告訴，以後只要看到長官可能不喜歡的內容，就直接丟給這個小組，省事又方便。

到底什麼是假新聞，不論這個查緝小組怎麼處理，最後當然還是交由司法認定。問題在於，任何人或任何機構只要被鎖定查緝，即使本身傳播的不是假新聞，光是要應付約談或提供佐證資料就沒完沒了。所以如果長官交辦查緝小組鎖定特定對象，那麼就足以讓特定對象因為覺得會惹上麻煩而停止批評政府，這就形成了寒蟬效應。

從過去的例子可以知道，政府自己也常常提供假新聞。例如，前任行政院長賴清德確定組閣之前，總統府多次否認，結果最後還是賴清德組閣。這算不算假新聞？現任閣揆蘇貞昌確定組閣之前，總統府也發布聲明否認，最後仍是蘇貞昌組閣。這又算不算假新聞？當然總統府不必擔心查緝小組來約談或找麻煩，因為權力抓在自己手中。但一般百姓或新聞媒體的記者可能就不是這樣了，就算所言屬實，會不會因為怕被找麻煩而停止批評政府或說政府不喜歡聽的話？如果這樣，那麼台灣的言論自由及新聞自由就會受到非常大的傷害了。

就算有來自境外的假新聞，如果沒有造成真正的國家安全問題，其實也完全不勞政府出手。就怕高層交辦，什麼都扯上國安，那麼就會無限擾民了。以後政府官員看到不順眼的言論，就發一張約談通知，請當事人到警察局來說明一下，這樣誰還敢不當順民？於是就成了傳說中的警總復辟。民主進步黨執政下的台灣，如果真的走到了這一步，那就是民主進步的大笑話。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)