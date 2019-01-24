美引渡孟晚舟 意在貿易談判

2019年01月24日 04:11 中國時報 陳一新

美國司法部日前發表聲明表示，川普政府將在期限內引渡華為副董事長兼首席財務官孟晚舟到紐約法院受審。美國總統川普先前表示，為了國家利益，他可以不引渡孟晚舟，現在為何出爾反爾？

「華為公主」孟晚舟2018年12月1日在加拿大溫哥華機場被加拿大警方逮捕後，美方遲遲未表明立場是否要引渡她，中方則連續逮捕多位加拿大官員與人民做為報復，並要求加國釋放孟晚舟，造成中、加、美3國關係緊繃。加拿大法院去年12月同意孟保釋，但須留在加國寓所，不得出境，並要在今年2月6日向加國法院報到。

為何美國政府決定要引渡孟晚舟？加拿大總理杜魯道要求川普引渡孟晚舟，作為要求北京放人的籌碼，當然是一個原因。但更重要的是，美中貿易談判有進展，但迄無重大突破。報載中方承諾在6年內採購總值1.2兆美元的美國產品，以在2024年獲致中美貿易平衡，美國則希望在兩年內就做到貿易零赤字，雙方落差極大。然而，不論是2020年或2024年，美國根本沒有那麼多貨物可賣給中國，除非美國國會放寬出售軍民兩用科技給大陸的禁令。

儘管川普一再表示美中貿易談判已漸入佳境，但美國貿易代表署與商務部卻說雙方在強迫技術轉移與智慧財產權方面幾乎毫無突破。在市場准入問題上，中方雖答應得很爽快，承諾會成立一個機制推動美國公司進入大陸，但美方並不看好中方的承諾。

另外，北京雖同意將「中國製造2025」計畫降溫降速，但中國大陸領導人習近平去年底曾說「能改的堅決改，不能改的堅決不改」，美方認為不夠明確，而要求對中方改革的速度與幅度進行審查。由於美方種種嚴苛的要求都很難讓中方吞得下去，因此才有談判不順甚至停擺的傳聞。

白宮國家經濟會議主席庫德洛除否認美中磋商觸礁外，並說美中貿易談判「最終有助中國」。美國國務卿蓬佩奧也在「世界經濟論壇」（WEF）的預錄演說中表示「中國如能接受公平與開放貿易的原則，並保護智慧財產，美中之間的爭議可以化解」。

兩人的說法都有緩頰之意。陸方WEF代表團的成員之一、中國證監會副主席方星海則回應說，「中國願和美國討論所有美國提出的問題」，並說中方也反對強迫技術轉移和偷竊智慧財產權。顯然，在美方宣稱引渡孟晚舟後，北京為了避免貿易戰升級到科技戰，已準備做出更多的讓步。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)