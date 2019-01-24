2019年01月24日 04:11 中國時報 謝錦芳

英國脫歐危機歹戲拖棚，國會否決首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案，府會持續陷入僵局。在脫歐與留歐的激烈對立中，主張留歐的蘇格蘭還有更重要的事，由政府帶頭，結合學界、企業、非營利組織與社區的力量，努力擺脫工業革命以來線性經濟產生的缺陷，積極發展循環經濟。

蘇格蘭是許多創新研發的基地。18世紀末，蘇格蘭發明家瓦特研發改良蒸氣機，掀起了工業革命；人類歷史上許多重大發明，包括電話、盤尼西林、電視、複製羊桃莉、全球首座海上浮動風力發電廠等，都來自蘇格蘭。

蘇格蘭於2010年提出「零廢棄」為國家發展目標，2016年提出「邁向循環經濟策略」，預定2025年之前將循環利用70%的廢棄物。首席部長施特金宣示，蘇格蘭矢志成為循環經濟先驅。

工業革命所代表的線性經濟將內部成本外部化，把汙染留給社會大眾承擔，這樣的發展模式已走到盡到，標榜將廢棄物變資源的循環經濟則是新的發展典範。蘇格蘭這個工業革命的發源地，如今積極從線性經濟轉型至循環經濟，深具意義。

工業生產過程中，A工廠的廢棄物可能是B工廠的資源，如何將廢棄物變成資源，必須透過巧思研發新技術、新製程，開發新的商業模式。蘇格蘭政府資助成立一個非營利組織「蘇格蘭零廢棄」（ZWS），結合企業、學界、地方政府、NGO、社群等，進行各種跨部門、跨領域合作，提供各種客製化資源、協助，千方百計發展循環經濟。

為鼓勵新創公司聚焦循環經濟，蘇格蘭政府並出資1800萬英鎊成立「循環經濟投資基金」，舉辦各項比賽，評選出最有發展潛力的個案，提供創業資金。例如，Strathclyde大學商學院畢業的兩位年輕人回收咖啡渣，製作有機肥料出售，未來將萃取精油或提煉作為化妝品。Total Homes將廢棄空屋裡的舊家具整修改造後出售給其他年輕租屋族，一方面解決廢棄物處理問題，另方面則是將廢棄物回收活化再利用。也有年輕人利用蛋殼研發可分解餐具，積極尋求資金挹注。

蘇格蘭循環經濟投資基金提供3家新創公司共70萬英鎊，性質屬於獎金，蘇格蘭零廢棄組織不持有股份。為何這麼慷慨呢？蘇格蘭零廢棄執行長古藍德表示，「董事會曾經多次討論過，究竟是給一筆資金或是採取投資持股方式最能鼓勵創新，最後大家決定提供獎金，這筆錢最後可能失敗，也可能成功，風險則由循環經濟投資基金來吸收，因為我們希望真正鼓勵創新。」

對資源有限的國家，循環經濟是產業升級最佳策略。產業不會主動升級，而是要靠企業努力研發創新，以及政策、學界、社群的共同合作。蔡政府雖然把循環經濟列為五加二重點產業，卻看不到具體作為。蔡政府循環經濟似乎停留在口號階段，未選定重點發展產業，也看不到具體發展時程與策略藍圖。看看蘇格蘭在鼓勵創新方面展現的霸氣，台灣該急起直追，不能老在喊口號。

(中國時報)