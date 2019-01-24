布袋戲COSPLAY出征世界賽
每年8月在日本舉辦的「世界Cosplay高峰會」，23日下午在台北國際動漫節舉辦台灣代表賽。冠軍隊伍「雞鴨戰隊」扮成《東離劍遊記》角色─和尚諦空和蠍瓔珞，演出諦空被魔劍控制而還俗、殺人的戲碼，甚至在舞台上當場「變身」，以精彩的短劇獲得今年冠軍，將代表台灣出戰來自世界各地的頂尖高手。
雞鴨戰隊現場變身
「雞鴨戰隊」成員高橋凌和小刀，各自都有15年以上資歷。高橋凌表示，由於過去日方規定參賽者必須表演日本動漫畫或遊戲，無法以布袋戲角色參加，但自從3年前霹靂布袋戲與日本製作單位合作《東離劍遊記》影集，台灣Coser終於能扮成布袋戲角色參賽。
日本「世界Cosplay高峰會」規定，表演需2人一組，準備一段2分半的演出，所有服裝道具必須親手製作。負責服裝的小刀表示，布袋戲的服裝很精緻，道具也多，所有的治裝細節，得要一邊看影集，一邊截圖確認，再思考怎麼動手作出來，2套衣服花了大約2個月時間準備。
東離劍遊記台語配音
高橋凌表示，他們都是資深布袋戲迷，從小就愛看金光布袋戲、霹靂布袋戲，也非常喜歡《東離劍遊記》，曾兩度扮演《東離劍遊記》的角色參加台灣選拔賽，這次奪冠非常開心，「到日本比賽時，我們會維持台語配音，加上字幕，讓世界知道這是來自台灣的文化。」
(中國時報)
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