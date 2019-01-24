迷濛毛月亮 科技野人狂舞
雲門舞集接班人、現任雲門２藝術總監鄭宗龍，在2020年正式上任前，為開創雲門新時代努力，遠赴冰島和Sigur Ros樂團合作，邀請他們為新作《毛月亮》配樂，以迷幻電音風格的音樂，加上狂躁肢體表現月暈的迷濛感，並順應時代潮流，融入科技感，在舞台上預計有百面LED面板，鄭宗龍表示：「我想呈現一種未來科技部落的感覺，人們崇拜科技，卻仍保有野性。」
鄭宗龍表示，《毛月亮》指的就是「月亮的光暈」，「古代人說，月暈而風，月亮出現光暈，代表要起風了，有大事發生，引發人們內心的深層恐懼。」
彩排現場，只見舞者群聚，被一面特製的投影光板罩頂，在光板的壓迫下爬在地上蠕動跳舞，圍成圓圈如儀式，同時亦有扛舉、狂烈擺動的動作，並有一名如女神般的女性舞者現身，受其他舞者崇拜。
鄭宗龍表示，他出生於類比轉換成數位的年代，「溝通的載具從室內電話、B.B.Call、大哥大到現在的智慧型手機，在這年代的我們，已經戒不掉手機了，所以舞台上的大型面板，也會映照舞者的身影，虛實交錯，讓人分不清哪一邊才是真實的空間。」
這回為雲門配樂的Sigur Ros樂團，在全球擁有無數樂迷，就算是沒聽過這個樂團的人，也曾在電影裡聽過他們的作品，當年讓Sigur Ros樂團一戰成名的電影配樂，就是湯姆克魯斯主演的《香草天空》，近期配樂作品則有《貧民百萬富翁》。此外，Sigur Ros樂團也曾為首屈一指的康寧漢舞團配樂。
(中國時報)
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