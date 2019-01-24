2019年01月24日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

潘金蓮在華文世界裡，已成為淫婦的代名詞，然而在性平觀念逐漸普及的今日，世人開始理解她的苦衷與心路歷程，作家白先勇畢生致力於崑曲復興，這次推出新版《潘金蓮》，帶領觀眾重新認識潘金蓮。

「她是中國文學史上第一淫婦，這麼負面的角色，和西門慶有了婚外情，還毒殺親夫，罪不可恕，但她為何會落得這般處境呢？我們從她可憐的身世著手改編，為觀眾解密。」

白先勇表示，即使是有這麼不堪封號的女性，「她還是有自主權，對愛情也有她自己的追求，從女性觀點看女性，劇情走向會讓觀眾對她有一絲憐憫。」

此外，白先勇認為，在崑曲世界裡呈現人性情慾，也有不同的層次，「在《牡丹亭》裡的情慾表達，是非常浪漫、唯美、充滿性靈表現的狀態，但在《潘金蓮》裡，則是更為直接、更為肉慾，也更表達真實人性。」

白先勇長年推動崑曲教育及戲曲演出，為傳統戲尋找新觀點，繼青春版《牡丹亭》之後，今年他一次帶來3部新版崑曲作品，包括《潘金蓮》、《白羅衫》與《玉簪記》，白先勇表示：「新編版本在兩岸地區都有示範作用，古老的崑曲藝術，如今要讓21世紀觀眾欣賞，如何在傳統基礎上，為戲找到新觀點，就是我們團隊努力的目標。」

青春版《牡丹亭》、《玉簪記》皆曾來台演出，這回《潘金蓮》、《白羅衫》在台是首登場，白先勇表示，必須為觀眾再介紹其他崑曲作品，「否則青春版《牡丹亭》太有名了，讓一般大眾以為崑曲只有這個面向。」

另一部首登台的《白羅衫》，白先勇表示，「這是崑曲裡的大悲劇，談論父子之情，在中國東方社會裡，父子之情是最難解的事情。」

曾在台演出的《玉簪記》，故事描述書生與道姑在寺廟中發展出一段禁忌之戀，白先勇表示，在舞台設計上也有可看性，「有董陽孜的書法、奚淞的繪畫，創造舞台上寫意、極簡的水墨世界，加上佛像和古琴，這些都是很能和崑曲典雅風格相符的設計，但同時又有現代感，和觀眾距離近些。」

(中國時報)