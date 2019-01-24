白羅衫「堂審」戲 有如王子復仇記

2019年01月24日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

白先勇口中的「崑曲大悲劇」《白羅衫》，原是清代無名氏所作，這回來台演出版本，由張淑香擔任改編，她表示，這原是傳統的公案劇，「發展到最後，殺奸除惡，大快人心，或是一家團圓，沒有任何掙扎和負擔，但善惡對立的二分法，無法有進一步的思考，所以我最後讓父子兩人一人在堂上，一人在堂下，直面命運、人性的衝突和救贖。」

《白羅衫》故事描述地方官徐繼祖身上總帶著一件信物「白羅衫」，透過這信物，他在一起公案審理的過程中，發現自己是前來申冤的蘇夫人之子，同時也發現扶養自己長大的徐能，其實是殺害自己雙親的凶手，一場養子公審養父的場面，就此展開。

張淑香表示，這場公審就像是莎士比亞的《王子復仇記》，「最為關鍵的『堂審』戲，我讓父子一人在堂上，一人在堂下，養子是否要殺眼前的養父？要殺，不殺，都是內心的掙扎，這種內心洶湧的奔騰，兩人都覺得大禍臨頭，都不知該如何是好。」

處理這兩難的情境，張淑香先是讓養子放了養父，也讓養父徐能有了自己的醒悟，決定回頭自了，「他知道自己的罪惡，也連帶將養子推到痛苦深淵，他最後選擇死亡，改變死亡的意義，本來是罪犯，被殺死罪有應得，但他選擇以死亡守護兒子，以善意守護對兒子的愛，兒子最終也能理解和承接，最後在善意與愛中滿足地死去。」

(中國時報)