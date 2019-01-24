2019年01月24日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

以《惡童當街》、《乒乓》、《竹光寺》等漫畫聞名的日本漫畫家松本大洋將首次在法國辦展，在出道30年回顧展中展出200多張原畫。松本大洋曾在20年前第一次造訪法國安古蘭漫畫節，從此與歐洲漫畫圈結緣，這次也將隨展到法國宣傳，與歐洲粉絲相見歡，舉辦簽繪和大師課。

世界前三大的法國安古蘭漫畫節，今年邁入第46屆，台灣自2012年起正式設館參展。為了替4年後的第50屆慶祝暖身，主辦單位今年起每年邀請3位來自不同國家的漫畫家設計海報，回憶自己童年與漫畫相遇的起點。

松本大洋在今年獲邀創作，海報中男孩穿著紅圍巾紅毛衣，背著黑色書包，書包旁還插著直笛掛著御守，手上捧著《漂流教室》看得入迷，連頭上停著一隻鴿子都無動於衷。主辦單位也透過Instagram上傳松本大洋的設計草稿，草圖中小男孩還多帶了大友克洋、谷口志郎、手塚治虫、墨必斯等漫畫家的作品。

安古蘭漫畫節近日也公布今年終身成就獎3位候選人，《亂馬1/2》、《犬夜叉》作者高橋留美子有望成為第2位獲得安古蘭終身成就獎的女性漫畫家，也會是在《阿基拉》大友克洋之後第2位得獎的亞洲漫畫家。得主將於23日安古蘭漫畫節前開幕晚會公布。

(中國時報)