安妮變身性感夢露賀壽旺董
安妮昨別出心裁化身瑪麗蓮夢露，為「旺董」蔡衍明祝壽。（盧禕祺攝）
旺旺集團23日舉行「2018旺旺集團歲末迎春聯歡會」，旺旺集團的大家長、董事長蔡衍明除上台與視障藝人李炳輝開心高歌〈流浪到淡水〉，伊林娛樂藝人安妮更變裝扮成「瑪麗蓮夢露」，在〈生日快樂〉歌聲中現身為他祝壽。性感夢露除率領20位伊林模特兒熱舞獻藝，還故意對「旺董」作勢挑逗，逗樂台下數千名集團員工。
昨是安妮首度參加旺旺集團歲末迎春聯歡會，她為了扮成「夢露」，一早就起床梳化，光妝髮就弄了3個小時，最困難的是把一頭長髮變成夢露的招牌短鬈髮，前一天她也特別戰戰兢兢地練舞彩排，就是希望好好獻藝為旺董祝壽，讓他有個難忘的生日。
安妮成人形立牌
她事後表示，看到過生日的老闆開心，自己也開心，「尤其聽到大家都熱情喊我的名字，覺得好感動！」由於安妮的夢露造型實在太性感迷人，除了在台上祝壽時成為吸睛「嬌點」，就連下了台也成為員工們搶著合影的最紅人形立牌。安妮去年加入伊林娛樂後成績斐然，除了出版烹飪書，連參加國標舞比賽也勇奪冠軍，今年還計畫出版「全裸入鏡、三點不露」的寫真集。
李炳輝昨演唱第一首國民歌曲〈來去夏威夷〉就場面熱絡，連藝人黃鐙輝都默默擠進搖滾區拍照；唱到招牌歌〈流浪到淡水〉時，旺旺集團董事長蔡衍明更上台一起合唱，李炳輝還即興改詞說：「今天是流浪到旺中集團！」
李發願多做公益
去年底李炳輝回到淡水街頭演唱，遭人檢舉未考取街頭藝人執照而無法表演，昨他略顯無奈說：「這個事情就不要再問了。」其實他去年已在彰化考取街頭藝人執照，獲第1名的好成績，不過執照無法跨縣市使用，所以今年5月將重新報考台北的街頭藝人執照。李炳輝今年的新願望是多做些公益，盼用歌聲回饋紀寶如、向娃等藝人成立的台灣優質生命協會，「他們幫我換了兩排的假牙，感謝他們。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。