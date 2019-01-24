安妮變身性感夢露賀壽旺董

2019年01月24日 04:11 中國時報 林淑娟 、 李承陽 報導

安妮昨別出心裁化身瑪麗蓮夢露，為「旺董」蔡衍明祝壽。（盧禕祺攝）

旺旺集團23日舉行「2018旺旺集團歲末迎春聯歡會」，旺旺集團的大家長、董事長蔡衍明除上台與視障藝人李炳輝開心高歌〈流浪到淡水〉，伊林娛樂藝人安妮更變裝扮成「瑪麗蓮夢露」，在〈生日快樂〉歌聲中現身為他祝壽。性感夢露除率領20位伊林模特兒熱舞獻藝，還故意對「旺董」作勢挑逗，逗樂台下數千名集團員工。

昨是安妮首度參加旺旺集團歲末迎春聯歡會，她為了扮成「夢露」，一早就起床梳化，光妝髮就弄了3個小時，最困難的是把一頭長髮變成夢露的招牌短鬈髮，前一天她也特別戰戰兢兢地練舞彩排，就是希望好好獻藝為旺董祝壽，讓他有個難忘的生日。

安妮成人形立牌

她事後表示，看到過生日的老闆開心，自己也開心，「尤其聽到大家都熱情喊我的名字，覺得好感動！」由於安妮的夢露造型實在太性感迷人，除了在台上祝壽時成為吸睛「嬌點」，就連下了台也成為員工們搶著合影的最紅人形立牌。安妮去年加入伊林娛樂後成績斐然，除了出版烹飪書，連參加國標舞比賽也勇奪冠軍，今年還計畫出版「全裸入鏡、三點不露」的寫真集。

李炳輝昨演唱第一首國民歌曲〈來去夏威夷〉就場面熱絡，連藝人黃鐙輝都默默擠進搖滾區拍照；唱到招牌歌〈流浪到淡水〉時，旺旺集團董事長蔡衍明更上台一起合唱，李炳輝還即興改詞說：「今天是流浪到旺中集團！」

李發願多做公益

去年底李炳輝回到淡水街頭演唱，遭人檢舉未考取街頭藝人執照而無法表演，昨他略顯無奈說：「這個事情就不要再問了。」其實他去年已在彰化考取街頭藝人執照，獲第1名的好成績，不過執照無法跨縣市使用，所以今年5月將重新報考台北的街頭藝人執照。李炳輝今年的新願望是多做些公益，盼用歌聲回饋紀寶如、向娃等藝人成立的台灣優質生命協會，「他們幫我換了兩排的假牙，感謝他們。」

(中國時報)