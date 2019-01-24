成語蕎開心以歌手身分上陣
成語蕎23日受邀擔任「2018旺旺集團歲末迎春聯歡會」開場嘉賓，她一身白色中空褲裝外罩薄紗外套，大展性感身材，接連獻唱〈另一個我〉、〈Kiss me〉2首歌，還應主持人李懿與簡志豪的要求，現場擺出3招拍照時的性感Pose，讓台下觀眾嗨翻。
她表示，第一次在這麼大的場地唱開場，壓力真的很大，當初接獲邀約時感到非常興奮，「因為公司滿多人只有看過我的MV，但沒聽過我唱現場，所以還滿開心，可以用歌手身分跟大家見面。」
為演出完美，她幾天前就開始密集練習發聲、舞蹈，直到登台演出前都還不敢鬆懈，與4位舞者在後台練舞。
成語蕎演藝工作在去年大豐收，除出了寫真、EP外，也跨足大銀幕，「收入也比前一年好，更期望每年都能愈來愈好」，由於年後要馬上開工，所以想趁過年期間計畫帶爸媽到泰國玩5天，沒想到在訂機票、飯店時，發現過年出國實在太貴，讓她荷包大失血。
(中國時報)
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