白冰冰轉化誤解「把標籤變勳章」
白冰冰（右起）、蔣黎麗、周遊、李朝永昨在旺中集團尾牙活動向大家拜早年。（盧禕祺攝）
黃鐙輝在中天主持節目，昨也抽空出席旺中集團尾牙。（盧禕祺攝）
白冰冰昨出席旺旺中時媒體集團歲末迎春聯歡會，對旺旺集團董事長蔡衍明台上一席話印象深刻，「他曾被外界誤解，但其實都是在做好事」，就像她先前自掏腰包製作MV推廣高雄觀光，抱持做公益的心情卻有部分人有不同意見，讓她感同身受。白冰冰說，爭議事件之後反而有意外收穫，27日將帶領資深藝人做公益，「我會把人家貼在我身上的標籤，努力把它變成勳章。」
吳姍儒（Sandy）第3年參加旺中尾牙，因爸爸吳宗憲這2天錄《綜藝玩很大》，她笑稱是代父從軍；每年參加她都覺得場面盛大、像個大家庭，「每次在中天攝影棚錄影，只有在尾牙場合才可以感受熱鬧氣氛。」周遊（阿姑）帶老公出席，走到哪牽到哪，夫妻倆如膠似漆，阿姑剛從泰國旅遊回台，昨穿得一身喜氣，開心祝福大家豬年身體健康。
蔣黎麗是中視昔日當家花旦，她每年都受邀，覺得旺中尾牙活動辦得有趣溫馨，昨遇到白冰冰，分享當年拍戲趣事；周遊更是提拔她入行的恩人，還在念大學就被周遊拉去中視拍連續劇。她透露阿姑和李朝永當年在片場談戀愛，阿姑曾請她幫忙拿情書給李，「我最佩服阿姑的是，她到現在還勇敢追愛。」
(中國時報)
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