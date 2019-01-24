李懿3度主持使勁幫忙集氣
伊林娛樂藝人李懿與中天主播簡至豪23日首度攜手主持「2018旺旺集團歲末迎春聯歡會」，2人彩排到昨天凌晨1點多才回家，睡了3個多小時，一大早7點半又趕到會場進行最後彩排。簡志豪暌違4年再度接下主持棒，坦言壓力真的很大，「但還好有老前輩（李懿）在所以很安心」，昨2人默契十足，在台上賣力把台下氣氛炒熱。
身兼員工的簡至豪，不但站在台上帶領台下觀眾賣力喊口號，還特地把手機轉震動放在胸前口袋裡，每次抽獎時都很期待手機震動通知「得獎」，但一直到結束還是槓龜，他打趣說：「我真的想太多了，只好把氣累積到明年！」
李懿3度主持旺旺集團尾牙，回憶第一次主持時，看到場子那麼大還會覺得很害怕，當時站上舞台中央「腳還會抖」，但現在不僅不緊張，聽到旺旺集團董事長蔡衍明說「喊愈大聲運氣愈好」時，儘管她無法參加抽獎還是忍不住跟著台下使勁喊，就是希望能把新的一年好運都招來。
(中國時報)
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