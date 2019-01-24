陶喆2月升級人父三喜臨門

2019年01月24日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

陶喆（左）昨為旺旺集團員工抽出賓果號碼。（盧禕祺攝）

金曲歌王陶喆23日於「2018年旺旺集團歲末迎春聯歡會」壓軸登場，一連獻唱〈找自己〉、〈愛很簡單〉，吸引大批員工合唱、搶拍，掀節目高潮；會後受訪，聊起他2月底將升格人父，他秒露笑顏，開心表示農曆過年期間將專心待在家陪老婆Penny、當「煮夫」：「帶著一種迎接新開始的心，希望兒子生出來後不會像我小時候一樣（皮），像個『恐怖分子』」。

除了迎接兒子出生，陶喆近期工作也相當忙錄，2019年迎來「三寶」，包括小孩、新專輯及全新巡迴演唱會，身材似乎削瘦不少，他謙虛表示自己靠健身維持體重在70公斤上下，但因老婆預產期將至，他最近開始感受到壓力，「既緊張又興奮！很多東西要準備，寶寶的房間、家裡的布置，全都由我處理，會比較忙。」

天天陪妻聽肚皮聲

他表示Penny孕期分3階段：「剛開始沒有吐、但她很不舒服，中間那段時間就比較OK、正常，最後這一個月就比較明顯，她很想趕快把小孩生出來，很不好睡、怎麼躺都不對，要常常要陪著她、分享每一天的感受，問問她今天過得怎麼樣。」相當體貼。他的兒子常常踢Penny的肚子，他也不時將自己的臉貼著老婆肚皮，感受到寶寶的活動力，「看看孩子會不會踢我的臉，但並沒有，可能不敢吧，哈哈！」

陶喆昨排開所有行程，力挺旺旺集團尾牙，被員工熱情包圍，他直呼：「互動很歡樂，很多朋友圍在舞台前面的搖滾區，唱起來有大型演唱會的感覺。」許多粉絲期待他再度開唱，他透露已著手籌備全新巡演，預計年底起跑，「各大城市包括台北都有辦，應該第4季會開始唱。」

今年有望推新專輯

他相隔5年的新專輯預計今年第2季推出，農曆年後著手錄音，「有些歌在說我這幾年的經歷，其實都寫好了、已經超過10首，但我還在寫，這2天還有新歌蹦出來。」他昨馬不停蹄參加自家公司尾牙，尾牙主題訂為「金色」，除了準備佳餚，他還安排了樂隊要讓員工盡情高歌同歡。

(中國時報)