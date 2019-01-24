秀蘭瑪雅雙聲道藏驚喜

2019年01月24日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

秀蘭瑪雅昨身穿紅色洋裝，相當喜氣。（盧禕祺攝）

金曲歌后秀蘭瑪雅23日受邀出席「2018旺旺集團歲末迎春聯歡會」，以國台語雙聲帶熱唱〈甜蜜蜜〉、〈批〉，引起台下尖叫聲，她熱情說：「甜甜蜜蜜，新年開開心心。」她提到〈批〉是把經典歌曲〈上弦月〉改編成台語版，現場唱到〈批〉的最後一段時，驚喜改唱國語版的歌詞，與全場觀眾大合唱，相當用心。

她昨早起暖嗓備戰，心情難掩興奮，「看到很多人好開心，原本擔心〈批〉的歌詞會唱錯段，一切有順就好。」至於過年將至，她自認是易胖體質，每年開工後，發現胖3公斤，崩潰：「衣服都快穿不下，臉也變好大。」今年會節制飲食，少吃澱粉多吃菜，連最愛的炸年糕也限制1天只吃2塊，直說：「今年過年不要胖超過2公斤。」

她今年除夕夜未安排工作，將在新竹老家陪伴家人過節，每年都會包5位數的紅包給父母，分享最愛媽媽煮的番茄炒蛋，認為家常菜是自己最想念的味道，「媽媽煮的番茄甜甜鹹鹹、醬汁甜甜的不會太水，超下飯。」

單身盼尋找對的人

秀蘭瑪雅目前正在籌備新專輯，預計秋天發行，去年推出電音歌曲〈Don’t吃 Don’t吃〉大受好評，盼再度嘗試電音、快歌等曲風，她謙虛表示：「我年紀也變大了，好難扭，趕快抓住青春的尾巴。」

今年40歲的她，已單身逾5年，盼趕緊遇到對的人，她高齡80多歲的爸爸向她喊話：「什麼時候讓我抱外孫？」她打趣用台語回：「我挑一挑，挑到一個賣龍眼的！」笑翻眾人。不過她坦言在交往前，對另一半的觀察期至少半年，希望對方個性單純、上進及有穩定收入。

將辦台三線演唱會

秀蘭瑪雅、黃妃及王瑞霞合組「大齡女團」S.H.W，連續2年在台北舉辦「姬情台三線」演唱會，引起許多回響，秀蘭瑪雅昨開心在台上宣布今年將舉辦第3場，歌迷敬請期待。

(中國時報)