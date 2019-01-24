八三夭唱旺人氣喊想吃仙貝

2019年01月24日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

八三夭昨以一系列嗨歌炒熱現場氣氛。（盧禕祺攝）

八三夭23日出席「2018旺旺集團歲末迎春聯歡會」，開場先以〈致青春〉炒熱現場氣氛，隨後應景獻唱〈乾啦乾啦〉，最後以招牌嗨歌〈東區東區〉，瞬間讓氣氛熱到最高點，員工也跟著音樂節奏跳動，主唱阿璞說：「希望大家都能跟公司名稱一樣一直一直旺下去！」團員們還在台上與旺仔娃娃及主持人玩自拍，相當俏皮。

八三夭難得早起參加尾牙，打趣表示還沒睡醒，但第一次來旺旺集團唱尾牙，也笑說被現場人潮嚇到，「很少唱這麼大場，不知道這麼多人，很有趣。」小橘嘴甜說：「旺旺就是歷史悠久的大牌子。」還搞笑說：「來這裡好想吃仙貝哦！」

年假5天陪家人

他們近日忙準備3月23日將在高雄巨蛋舉行的「一事無成的偉大」演唱會，還要錄新歌、跑活動，蠟燭兩頭燒，小橘臉上冒出巨痘，阿璞更說：「想說我眼睛是否有點髒，仔細一看才發現是黑眼圈！」他們透露目前新歌進度已達80%，新年新希望盼高雄演唱會能順利進行，為今年起跑的世界巡演增添旗開得勝的喜氣。

過年他們將有5天假期，去年升格人父的霸天要帶兒子「小鄧」和女友回花蓮老家，他的阿嬤去年底滿100歲，打算要讓阿嬤看曾孫；小橘也要回屏東老家祭祖、阿電回台南陪家人，阿璞自嘲休假還是得寫歌，「我的人生就是這麼悲慘。」劉逼也會和家人共度春節。

此外，八三夭高雄演唱會20日開賣首購門票，他們對於票房頗緊張，開賣前一晚一下通告，就衝回練團室開直播，對歌迷進行「教戰守則訓練」做最後催票，隔日中午開票時，團員們更是手機電腦待命等看開票結果，得知開出紅盤時，又驚又喜。

年初五辦簽票會

他們決定在大年初五2月9日，在高雄MLD台鋁舉辦全台唯一「感恩簽票會」，只要持有高雄演唱會門票者，即可憑票到現場排隊獲得五位團員簽名。演唱會門票將於27日中午12點全面開賣，詳洽KKTIX及全家便利商店。

(中國時報)