Jolin〈腦公〉MV吳君如參一咖
蔡依林（右）和鄭愷首度合作拍攝MV。
蔡依林（Jolin）新歌〈腦公〉MV，以80年代經典港片為靈感，砸百萬搭建「酒令茶餐廳」並復刻港片造型，將《賭神》、《與龍共舞》等電影橋段翻玩入鏡，並力邀港片喜劇女神吳君如飾演「姻緣女神」。對港片如數家珍的Jolin開心表示：「這個MV就是設計走一個『回憶殺』的路線，港片哏超多，保證讓大家驚喜不斷！」
Jolin在MV裡飾演茶餐廳老闆的女兒，與吳君如及大陸演員鄭愷展開奇遇。對戲過程笑料不斷，吳君如一到片場就化身開心果，與工作人員打成一片，Jolin說：「她像大太陽般充滿能量！」吳君如則幽默回：「我其實很興奮你邀請我參與這支向港片致敬的MV，尤其聽到要我演女神，我馬上自己花錢買機票過來了。」
Jolin對吳君如演的賀歲片《家有囍事》印象深刻，至今反覆再看，吳君如說：「港片有自己獨特的風格，之所以會成為經典，就是因為30年來一直重播。」並分享經典台詞口頭禪「哇」，歸功於當年拍片技術沒現在進步，現場沒有螢幕看重播，吳君如說：「這個『哇』嘴巴張這麼大、表情這麼醜，如果有Play Back，我肯定不會要的！」
(中國時報)
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