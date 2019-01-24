V.K克因病長不高哀戀愛受阻

2019年01月24日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

鋼琴演奏家V.K克23日舉辦《光 無盡墜落的美麗》新專輯發片記者會，他14歲時因罹患僵直性脊椎炎，導致長不高，身高僅158公分，不過因擁優秀琴藝，讓他異性緣很好，昨邀來張芸京、吳怡霈到場力挺。

聊到與吳怡霈的緣分，V.K克表示在升上國中那年的暑假到同學家住，在社區的游泳池結識同社區的吳怡霈和她的妹妹，他笑說：「當時她們都穿著泳裝，所以特別害羞。」並直呼：「蠻像漫畫情節。」

吳怡霈張芸京相挺

他多年後在電視上認出吳怡霈，因要開演奏會透過臉書再次聯繫上她，並邀請她來欣賞，「就這樣由重拾往日友情，真的很奇妙。」而好友張芸京昨送上地球儀及親手製作棋子，希望他帶著滿滿的經歷走遍全球，2人在現場用吉他、鋼琴合奏名曲〈琴之翼〉，張芸京加碼演唱〈手掌心〉，引起歡呼。

他提到雖異性緣好，但談戀愛並不順利，「生病影響蠻多，透過網路交友，網友見面很重視第一印象，常常就見光死」，他約會時頗不方便，光邊走路聊天就很吃力，「如果下雨又要撐傘，我還要維持一派輕鬆的樣子，其實是很硬撐的狀態。」

(中國時報)