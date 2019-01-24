孫翠鳳為朵茉麗蔻揭素顏

2019年01月24日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

孫翠鳳為演出歌仔戲必須常年化著大濃妝，不習慣素顏見人。（孫翠鳳藝文工作室提供）

孫翠鳳在廣告中「素顏」亮相。（翻攝朵茉麗蔻官網）

幾年前因藝人代言商品接連出包，讓愛惜羽毛的歌仔戲國寶孫翠鳳在接商品代言時更加謹慎小心，原本代言活動總是滿檔的她，甚至毅然決定暫停商業代言業務，只接她一直發心在做的公益活動，其他時間都專注在大愛台的佛教歌仔戲《高僧傳》製作，以及全台走透透的演出上。商業代言一停就是3年，不過她堅守3年的原則最近卻被抗老保養品牌給打破了。

孫翠鳳說，保養品牌朵茉麗蔻的代言模式，向來會以「素顏」呈現藝人的真實皮膚狀態，俗話說「台上水水、台下若鬼」，常年幾乎都畫著歌仔戲大濃妝的她最怕的當然就是素顏了，一聽到要接保養品廣告，她立刻敬謝不敏。然而朵茉麗蔻團隊卻花了兩年時間誠意邀請，期間不但自掏腰包購票到劇場看她的表演，甚至還追戲追到戶外公演，多次接觸過程中，孫翠鳳對日系品牌的「鼎真（認真嚴謹）」也開始產生敬佩，芳心終於被打動，決定為他們勇敢揭素顏。

抱嚴謹態度

對於這項產品，孫翠鳳就跟作戲一樣，抱持嚴謹的態度，正式代言之前先認真使用了系列產品一年，觀察商品的效果和自己的皮膚狀態，最後整個代言活動才拍板定案。

廣告拍攝也發生幾段有趣小插曲，原來廣告導演是孫翠鳳20多年前在西湖國小教歌仔戲班的學生，廣告CF還沒開拍就先來一場「認親大會」。連劇照師的姊姊，也是孫翠鳳20年的死忠鐵粉，劇照師透露，他出門前還被姊姊嚴正警告：「不把我的偶像拍美一點小心死得很慘！」讓孫翠鳳聞言當場笑翻。而當最後廣告完成，日本總公司代表非常滿意，對方特地飛到台灣感謝孫翠鳳，雙方一聊之下又發現，原來這位代表當年曾買票看過明華園在日本巡迴表演的戲，讓孫翠鳳讚歎緣分實在巧妙。

成效賣關子

做為一個數十年大濃妝的藝人，加上經常戶外演出承受風吹日曬雨淋、以及演藝工作的長期熬夜和日夜顛倒，孫翠鳳坦言自己的皮膚狀況已備受「摧殘」，至於認真使用了一年的抗老保養品到底有沒有效，卸下大濃妝的她「素顏」又是什麼模樣，她賣關子地說，就請觀眾從廣告中檢驗一下了！

(中國時報)