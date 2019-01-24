《廉政風雲》燒3000萬
劉青雲在片中飾演精明卻說話刻薄的廉政公署人員。
賀歲港片《廉政風雲 煙幕》由雙影帝劉青雲、張家輝聯手演出，為讓劇情更完整，導演麥兆輝砸下近3000萬台幣的高預算，讓張家輝及劉青雲在大銀幕回春2分鐘，2人得知要演出21歲狀態，再交由特效回春，覺得很不可思議，劉青雲笑言：「21歲時我都還沒有正式入行啊！」更笑稱特效製作的年輕樣貌比當年的自己更帥氣。
片中查私菸的謎團重重，錯綜複雜的案情必須一路推回到劉青雲及張家輝年輕時期的故事，麥兆輝曾過想找年輕演員飾演他們，但要外貌相似又兼具演技不易，麥兆輝笑說：「劉青雲比較簡單，找個高高黑黑的演員就好，但張家輝年輕版真的不好找。」因此決定利用電腦特效讓兩大影帝在大銀幕回春。
張家輝表示要演出21歲是大挑戰，不但得穿上90年代流行服飾，連肢體都要變得青春有活力，讓他直呼：「很不習慣。」完成拍攝交由特效團隊進行後製，麥兆輝透露曾向好萊塢的製作團隊詢價，2分鐘要價約6000萬台幣，預算瞬間爆表，幸好找到擁有相同的技術的香港團隊，製作時間需要2倍長但是好萊塢的半價，讓他鬆了一口氣。該片2月5日上映。
(中國時報)
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