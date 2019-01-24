紀儀羚交流日女團唱周董歌

2019年01月24日 04:11 中國時報 李承陽 報導

全球社交直播品牌LiveMe藉由不同方法讓各地區主播交流，日前台灣人氣主播紀儀羚、詩詩前進日本LiveMe，與女團LiT交流，分享經驗與才藝，彼此學習直播優點並落實國際化，增加海外經驗，優化直播內容，給用戶更多新鮮好玩題材。

擅長吉他創作、自彈自唱的紀儀羚，將LiT主打歌〈青春〉改編成中文歌詞來演出，獲原唱好評，接著紀儀羚教她們演唱周杰倫的〈告白氣球〉，一句句教唱中文歌詞，團員們邊學邊作筆記，學她的嘴型慢慢發音，沒想到試唱2次，LiT很快就能切換中文模式，順暢唱完副歌。

詩詩跳舞被稱讚

主播詩詩學舞10年，她先向LiT學跳〈青春〉MV中的可愛舞蹈，笑說自己都是跳性感魅惑的Jazz，這次跟著一起跳可愛風舞蹈還被稱讚，讓她超開心，她也教團員們跳蔡依林的〈MR.Q〉，最後更拉著她們一起擺性感POSE，但因為LiT笑容太過甜美，又讓直播鏡頭前粉絲暴動喊：「連性感都可愛！」

紀儀羚與詩詩兩人特地帶台灣名產鳳梨酥當做見面禮，讓去年底12月來台參加LiveMe全球盛典的LiT，看到就開心直呼難忘鳳梨酥美味，不過聊到台灣小吃臭豆腐，團員們立刻露出害怕表情，捏著鼻子、俏皮揮手說不敢吃。

(中國時報)