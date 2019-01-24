麗寶樂園 年假兒童免費玩

2019年01月24日 04:11 中國時報 何書青 報導

福容大飯店麗寶樂園店推出圍爐宴，讓大小家庭都能在飯店輕鬆吃年夜飯。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園探索世界的銀河旋風設施，深受大人小孩歡迎。（麗寶樂園渡假區提供）

位於台中的麗寶樂園渡假區集結遊樂園、Outlet百貨、全台最大摩天輪、賽車場、5星級飯店等豐富娛樂休閒設施，受到許多喜歡「一次多樣玩」的遊客青睞，在令人期待的9天春節連假快來臨之際，麗寶樂園渡假區內各處紛紛祭出優惠活動，要讓遊客來趟好玩又有好康的划算新春假期。

麗寶樂園響應政府祭出12歲以下兒童逛花博不用錢的福利，在2月2日至10日加碼推出12歲以下兒童免費玩樂園的超級好康，只要是96年2月2日後出生的孩童出示有照證件，由1名成人陪同即可享優惠（成人需現場購全票），讓親子出遊省更多。

樂園還特別打造由888隻小豬撲滿組成的新春許願牆，由金、紅2種喜氣洋洋的顏色組成，遊客可以在此投錢許願，祈求新年「發發發」。而麗寶國際賽車場也將在同期開賣限量福袋，及350元超值的「VR三次卡」。

小豬撲滿送遊客

初一至初六，樂園及天空之夢每天開園時將發送限量的小豬撲滿，裡面有1元錢母發財金，祝福幸運遊客在新的一年能福氣、財運滿盈；Outlet Mall則在初一至初五，舉辦每日限額200名的戳戳樂活動，住宿券、按摩椅等大獎等著民眾拿回家，全館餐飲店也為迎接金豬年推出 「PK吧！台灣豬豬料理」活動，只要在館內餐飲店家與所點的豬豬料理拍照上傳FB，就有機會抽價值萬元的福容大飯店住宿券。

消費滿額抽好禮

麗寶樂園渡假區還祭出消費滿額好康，2月2日至10日期間，只要憑當日消費滿100元的發票，便能以175元的半價搭乘「天空之夢」摩天輪；而即日起至3月3日，凡於渡假區內當日消費累計滿3000元還可抽現代汽車ELANTRA、福容大飯店無敵住宿券等大獎（停車、福容大飯店消費之發票不適用）。

福容大飯店麗寶樂園店則在2月2日至9日推出「迎春賀喜諸事吉 麗寶春節」住房優惠，專案價8999元起，全包式假期包含1泊2食、樂園門票、天空之夢搭乘券及花博門票通通有。飯店還有5星級除夕圍爐宴，除夕提供中式、西式、日式3種選擇，10人1萬2888元+10%起，還有精彩表演可看；小家庭也有6人8888元+10%起的專案可選擇。

(中國時報)