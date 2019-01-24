微風尾牙 董座董娘扮賭王賭后

2019年01月24日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

微風策略長廖曉喬（左起）穿MM6洋裝、GUCCI腰帶、Saint Laurent高跟鞋，戴yum yum sun珠寶、自備的造型手套，與微風創辦人夫人林美瑛一起走紅毯。（粘耿豪攝）

微風執行常董岡一郎宣告今年微風全台10店業績要達300億元。（粘耿豪攝）

微風集團昨（23日）晚在六星級的文華東方舉辦尾牙，以「CASINO」為主題，微風董事長廖鎮漢夫婦是當然的賭王、賭后，孫芸芸身上行頭出自CHANEL，金色鈕釦綴飾猶如超閃亮的「金幣裝」；廖鎮漢不打麻將，但會玩Blackjack（21點），他說：「我很少賭、很少輸」相當霸氣，夫妻檔連2天作東席開近150桌，比往年120桌還多，是歷年最盛大。

開創超零售4S元年

今年會以CASINO為主題，廖鎮漢說是重溫微風廣場18年前首次舉辦的微風之夜，可說是微風18歲的「成年禮」；廖曉喬也以微風獨家引進的MM6勁裝，呼應賭城之夜的風格，力捧大嫂的場，戴YUN YUN SUN閃亮亮的Disco Ball（舞廳的閃光燈球）耳環，打理造型有巧思。

廖鎮漢表示，微風向來做大家不敢做的事，從東區、台北車站到信義區一路創新、成長、茁壯，微風南山打出45％餐飲占比，昨獲全台約會打卡點票選第1名，他認為零售業的下一步是「超零售」，分為「Super Fast」就是要用1秒鐘解決問題，贏別人59秒；「Super Price Competitive」價格具競爭力；「Super Pricey」販售唯一、 限量、無價的商品；最重要的「Super Connect」就是「Breeze Rewards」APP 2015年底至今累積超過50萬名會員、創造235億元營業額，本月起也推出「Breeze Pay」，他說：「2019年是微風超零售4S的元年。」

(中國時報)