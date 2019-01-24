微風尾牙 董座董娘扮賭王賭后
微風策略長廖曉喬（左起）穿MM6洋裝、GUCCI腰帶、Saint Laurent高跟鞋，戴yum yum sun珠寶、自備的造型手套，與微風創辦人夫人林美瑛一起走紅毯。（粘耿豪攝）
微風執行常董岡一郎宣告今年微風全台10店業績要達300億元。（粘耿豪攝）
微風集團昨（23日）晚在六星級的文華東方舉辦尾牙，以「CASINO」為主題，微風董事長廖鎮漢夫婦是當然的賭王、賭后，孫芸芸身上行頭出自CHANEL，金色鈕釦綴飾猶如超閃亮的「金幣裝」；廖鎮漢不打麻將，但會玩Blackjack（21點），他說：「我很少賭、很少輸」相當霸氣，夫妻檔連2天作東席開近150桌，比往年120桌還多，是歷年最盛大。
開創超零售4S元年
今年會以CASINO為主題，廖鎮漢說是重溫微風廣場18年前首次舉辦的微風之夜，可說是微風18歲的「成年禮」；廖曉喬也以微風獨家引進的MM6勁裝，呼應賭城之夜的風格，力捧大嫂的場，戴YUN YUN SUN閃亮亮的Disco Ball（舞廳的閃光燈球）耳環，打理造型有巧思。
廖鎮漢表示，微風向來做大家不敢做的事，從東區、台北車站到信義區一路創新、成長、茁壯，微風南山打出45％餐飲占比，昨獲全台約會打卡點票選第1名，他認為零售業的下一步是「超零售」，分為「Super Fast」就是要用1秒鐘解決問題，贏別人59秒；「Super Price Competitive」價格具競爭力；「Super Pricey」販售唯一、 限量、無價的商品；最重要的「Super Connect」就是「Breeze Rewards」APP 2015年底至今累積超過50萬名會員、創造235億元營業額，本月起也推出「Breeze Pay」，他說：「2019年是微風超零售4S的元年。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。