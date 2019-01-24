英國肯德基發表香氛蠟燭
英國肯德基近期推出「肉汁口味」限量蠟燭。（翻攝自肯德基推特）
英國肯德基好狂！近期推出了一款帶有「肉汁口味」的限量款蠟燭，僅在英國以抽獎活動方式進行贈送。據了解，這種透過氣味的冥想體驗，或許助於顧客不知不覺中，就點了肯德基的外送訂單，是種新穎的感官推銷方式。
事實上，這也不是肯德基第一次發表香氛蠟燭了，2016年就曾在紐西蘭發表過帶有炸雞口味的蠟燭，當時只生產了25個，而2017年肯德基又在日本推出沐浴球，融合草藥和香料的食慾味道，讓人愈洗愈餓。而現在輪到英國推出新款肉汁蠟燭，品牌戲謔表示：「千萬不要吃，不管它有多香！」而不少網友也在官方推特留言：「這是愚人節玩具嗎？」
(中國時報)
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