超商複合經營又一發
全家自助洗衣複合店，全面導入洗烘合一的機型，另設有免費「1分鐘預洗」功能。（全家提供）
日本全家在去年也啟動洗衣複合店服務，圖為去年開幕的東京2號店。（翻攝自日本全家）
日本全家在去年的新服務：「24小時投幣洗衣店」，這股風潮也吹向台灣。台灣全家看好小家庭、租屋族對自助洗衣的需求，昨（23日）於新北三重開出首家「自助洗衣複合店」，訴求智能化的自助洗衣。
據財政部統計，2017年台灣洗衣市場達到90.4億元，5年來成長14%，自助洗衣店店數成長超過1成，達到1360家；全家表示，今年目標開店數將達10家以上。而另一方面，據日媒報導，2020年日本全家的洗衣店目標也會達500家，預計花100億日圓的門市改建費用。
台灣全家表示，為了避免在現場空等機器，以iOT物聯網設備串接APP，讓消費者可先在家用手機查詢有無空機，不用出門再找，洗好前5分鐘會發簡訊通知；此外也不需要現場投幣，洗好後直接至旁邊超商櫃台出示條碼結帳；更不需自帶洗衣精，完全由機台自動完成注水、給皂等全部程序。
(中國時報)
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