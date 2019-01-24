黃騰浩蓄鬍轉型當大叔

2019年01月24日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

羅杰杜彼Excalibur王者系列玫瑰金鑲鑽鏤空自動上鍊腕表，353萬5000元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼Excalibur王者系列白金鏤空自動上鍊腕表，253萬元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼Excalibur王者系列玫瑰金鏤空自動上鍊腕表，245萬5000元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼Excalibur王者系列DLC鈦金屬鏤空自動上鍊腕表，201萬元。（Roger Dubuis提供）

黃騰浩最近接了《靈佔》、《料理人生》等好戲，蓄鬍新造型為他在戲中的角色增分不少，佩戴羅杰杜彼Roger Dubuis王者系列腕表，更添品味。（攝影／JOJ PHOTO．服裝提供／Giorgio Armani．髮妝／陳紘紳）

近來黃騰浩的演技更加精進，不論在新加坡網路劇《料理人生》中飾演主廚，或在公視《靈佔》扮演刑警，都有不錯的成績，跳脫昔日偶像劇中高富帥的他，蓄起鬍子多了幾分憂鬱型男的氣質，他笑說最近流行歐巴型男大叔，他也想嘗試一下，「而且我已經41歲，的確是大叔了。」

衣著清爽避免邋遢感

「我的鬍子長很快，不到幾個小時就又冒出來。」黃騰浩笑說，有時連續幾個通宵拍戲，鏡頭一轉又是滿臉鬍渣，後來發現留一點鬍子其實更有型，很多粉絲也覺得好看，就成為他現在的新造型，「不過我的戲路多變，把鬍子刮乾淨後，還是可以變回小鮮肉。」

蓄了鬍子後的黃騰浩，雖不必擔心拍戲滿臉鬍渣，但也有壞處，平日衣著裝扮要更講究，不能太隨便，至少要乾淨清爽，否則就會顯得邋遢頹廢。這回黃騰浩受邀拍攝本報羅杰杜彼Roger Dubuis腕表的時尚專題，就特地選穿筆挺的Giorgio Armani、Bottega Veneta（BV）服裝，佩戴要價兩三百萬的Roger Dubuis 王者系列Excalibur腕表，為鬍鬚型男更添王者風範，全新造型讓人耳目一新。

羅杰杜彼Roger Dubuis王者系列Excalibur為品牌主打的頂級複雜表，結合製表工藝與美學設計打造力與美的作品，材質包括奢華的白金、玫瑰金等貴金屬，也有超輕耐磨的科技鈦金屬，透過鏤空機芯的設計，以壯觀的3D視覺效果，將方寸之間腕表設計美學發揮到極致，標誌性的鏤空星星造型，更添化龍點睛之效。

(中國時報)