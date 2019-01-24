蔡依林唐嫣巧搭棒球帽

2019年01月24日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

唐嫣身上穿的Gucci 2019早春度假系列白色毛呢外套要價15萬2000元，背著Gucci Arli包包，腳踩Roger Vivier白色球鞋，白色系造型看來純淨甜美。（CFP）

FENDI Regular Strap You-FFlogo羊毛背帶，3萬9000元。（FENDI提供）

GUCCI紐約洋基隊刺繡棒球帽，1萬8300元。（GUCCI提供）

蔡依林以FENDI MANIA造型夾克外套、Y/Project金色鏈條牛仔褲，搭配Gucci棒球帽，拎著FENDI寬肩帶與LV提袋，相當有型。（CFP）

最近寒流來襲，不管是機能外套包得緊緊像米其林，還是以毛呢大衣禦寒，無論厚切或薄片，棒球帽都會是保暖又時尚的選擇。才剛在台北結束新專輯《UGLY BEAUTY》的「簽名握手沒有擁抱會」，蔡依林馬不停蹄趕往北京繼續下一個工作。北京只有個位數低溫，蔡依林身穿短版的FENDI MANIA造型夾克外套搭配寬版牛仔褲，配上洋基隊棒球帽，嘻哈感十足。

嬌滴滴的唐嫣喜歡Gucci 2019早春度假系列白色毛呢外套與Gucci Arli包包，一件式穿著讓凸顯纖細美腿，加上一抹紅唇，女人味十足。她巧妙戴上黑色棒球帽，將運動與甜美兩元素完美融合。

(中國時報)