楊丞琳體驗自製吊飾 少女心對象留給愛犬

2019年01月24日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

身為人父的林宥嘉，則以一襲黑白造型搭出時尚態度。（羅永銘攝）

女星曾之喬秉持舒適至上的時尚觀念，身著出自LOEWE 2019春夏的條紋裙裝出席開幕活動。（羅永銘攝）

西班牙精品LOEWE昨（23）於微風南山舉辦全新CASA LOEWE概念店開幕，身為品牌愛好者的楊丞琳出席，透露衣櫃裡收藏至少10只以上的品牌包款，甚至去世界各地旅遊或工作時，均不忘去LOEWE店裡報到。

楊丞琳更搶先體驗新推出的客製化服務，且把自己狗狗的英文名字放在吊飾上。她表示，因為吊飾本身就是一個有點少女心境的東西，要放在上面的名字自然也要能讓自己感到無限少女心才行，目前讓她可以直接聯想到會想無限海豚加娃娃音的對象，就是自己的愛犬YUMI。這場活動包括曾之喬、林宥嘉、石之田、劉修甫等到場。

(中國時報)